***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.04.2022 22:54
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yön.A.Ş.OC Hedef GYF Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015279
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0239
|Açılış
|: 14,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,7074
En Düşük
14,6695
18:0516,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0410
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2589
En Düşük
16,2067
18:05909,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,59
|Açılış
|: 909,14
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
905,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,7074
|% 0,16
|
|Euro
|16,1930
|16,2589
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,1976
|19,2938
|% -0,13
|
|Frank
|15,8030
|15,8982
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9025
|3,9220
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-12,70
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,65
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,18
|