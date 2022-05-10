***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.05.2022 16:39
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028420
BIST
16:252.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,21
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:2515,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1724
|Açılış
|: 15,3220
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:2516,1402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1991
|Açılış
|: 16,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:25913,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,37
|Açılış
|: 913,65
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,61
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:25
|PKENT
|229,40
|69.800.886
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.973.509
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|3.993.911
|% 9,93
|
|ACSEL
|46,78
|12.607.448
|% 9,92
|
|GEDZA
|24,68
|61.283.884
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.818.190
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,99
|26.878.257
|% -9,39
|
|AKSGY
|2,17
|28.992.977
|% -6,06
|
|KARSN
|5,13
|681.499.666
|% -6,04
|
|SISE
|19,95
|2.640.108.906
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,70
|2.247.053.121
|% 2,27
|
|THYAO
|42,50
|2.013.331.094
|% 0,47
|
|EREGL
|34,42
|1.786.170.857
|% 2,68
|
|ASELS
|24,20
|1.663.559.699
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,80
|1.337.761.947
|% 4,48
|
|HLGYO
|2,23
|461.326.836
|% 6,19
|
|YKBNK
|4,87
|764.998.396
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,70
|2.247.053.121
|% 2,27
|
|SISE
|19,95
|2.640.108.906
|% 3,58
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2520
|15,2574
|% 1,14
|
|Euro
|16,1167
|16,1402
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,7638
|18,8579
|% 1,19
|
|Frank
|15,3255
|15,4178
|% 1,37
|
|Riyal
|4,0555
|4,0759
|% 1,15
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|8,20
|
|Altın Gr.
|913
|914
|14,24
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.141
|6.297
|45,20
|
|Yarım
|2.968
|3.046
|21,86
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|10,93
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,18
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,94
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, SAHOL
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 78 artarak (% 1.08 ) 2, 233
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, EMNIS, PKENT, LIDFA, IHAAS
-
16:40
AKENR, TETMT, IZINV değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:40
NUGYO, LIDER, KARSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında