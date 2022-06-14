***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.06.2022 15:57
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037204
BIST
17:192.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,51
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:1917,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0240
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:1918,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:191.008,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.008,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:17
|IDEAS
|19,69
|15.745.120
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.082.481
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.144.328
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|75.014.941
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.541.238
|% -9,85
|
|ISGYO
|13,36
|205.302.517
|% -6,51
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|MOBTL
|1,78
|261.555.668
|% -4,81
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,16
|3.777.454.282
|% 0,34
|
|EREGL
|30,72
|1.950.280.401
|% -1,35
|
|SISE
|22,10
|1.800.808.404
|% -0,27
|
|SASA
|44,90
|1.739.735.755
|% 5,35
|
|KRDMD
|13,16
|1.024.692.284
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,59
|459.239.833
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,78
|261.555.668
|% -4,81
|
|YKBNK
|4,66
|659.994.842
|% -1,48
|
|ODAS
|2,86
|344.628.809
|% 1,42
|
|TSKB
|2,32
|269.485.693
|% -2,11
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2692
|17,2791
|% 0,10
|
|Euro
|18,0189
|18,0467
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6813
|20,7850
|% -0,90
|
|Frank
|17,2510
|17,3549
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5879
|4,6109
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.797
|-21,00
|
|Yarım
|3.283
|3.324
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,76
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32INVEO
Yüzde 9.17 oranında artışla 35.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 964 adet işlem
-
17:31DARDL
Yüzde 4.08 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 911, 656 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 38 artarak (% 0.30 ) 2, 772
-
17:30XU100
Endeks 2, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 554.00 milyon TL de
-
17:30DURDO
Yüzde 4.20 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 507, 401 adet işlem