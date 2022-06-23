***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.06.2022 09:41
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038836
BIST
10:102.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,38
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
10:1017,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0336
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3734
En Düşük
17,3014
10:1018,3146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
10:101.023,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.024,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|GESAN
|35,84
|23.662.539
|% 6,35
|
|MERIT
|32,38
|2.730.451
|% 5,20
|
|MAKIM
|13,52
|58.395.777
|% 5,05
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,20
|190.342.763
|% 0,29
|
|EREGL
|28,24
|71.361.437
|% 0,14
|
|SASA
|45,44
|68.577.890
|% 0,75
|
|GARAN
|15,67
|62.502.346
|% 0,45
|
|YKBNK
|4,93
|61.665.680
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|34.241.945
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,93
|61.665.680
|% 0,20
|
|ODAS
|3,17
|32.730.223
|% 0,63
|
|DOHOL
|4,04
|23.555.188
|% 0,50
|
|TSKB
|2,26
|12.576.055
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3544
|17,3651
|% 0,15
|
|Euro
|18,3047
|18,3280
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,1865
|21,2928
|% 0,04
|
|Frank
|17,9846
|18,0929
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6114
|4,6345
|% 0,19
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.793
|6.893
|-25,00
|
|Yarım
|3.335
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-6,00
|