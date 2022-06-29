***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.06.2022 10:35
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039913
BIST
12:412.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,56
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:4116,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0247
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:4117,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:41974,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,44
|Açılış
|: 974,64
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ULUSE
|223,80
|20.891.211
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|96.191.749
|% 9,96
|
|RODRG
|24,22
|6.172.061
|% 8,61
|
|CLEBI
|389,80
|124.784.478
|% 8,52
|
|ORCAY
|18,10
|58.766.228
|% 8,45
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,71
|35.289.615
|% -6,55
|
|SEKUR
|14,37
|31.666.641
|% -5,27
|
|RYSAS
|8,70
|5.992.619
|% -5,13
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,48
|2.370.857.666
|% -1,17
|
|EREGL
|27,38
|657.484.581
|% -0,65
|
|ASELS
|23,48
|631.056.330
|% 1,21
|
|SISE
|21,14
|624.893.384
|% -1,31
|
|SAHOL
|19,85
|496.808.616
|% -1,44
|
|ODAS
|2,98
|332.578.348
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|235.046.496
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|318.163.814
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|146.684.856
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|470.374.936
|% 0,00
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7025
|16,7069
|% 0,15
|
|Euro
|17,5607
|17,5749
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2795
|20,3812
|% 0,08
|
|Frank
|17,4478
|17,5529
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4377
|4,4599
|% 0,15
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,43
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,51
|