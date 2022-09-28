***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
28.09.2022 11:46
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AŞİYAN GYF GÜNCEL İÇTÜZÜK BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065638
BIST
11:483.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,27
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:4818,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2400
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:4817,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0373
|Açılış
|: 10,7571
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9132
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:48963,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,25
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ALKIM
|34,76
|116.984.006
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.695.730
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,72
|71.512.211
|% 8,82
|
|RODRG
|42,40
|5.974.350
|% 8,61
|
|KMPUR
|62,15
|235.467.907
|% 7,16
|
|ULUFA
|5,19
|1.907.424
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.584.362
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,51
|396.444.121
|% -8,36
|
|SKBNK
|1,93
|317.095.536
|% -6,31
|
|EGSER
|30,24
|56.658.348
|% -5,50
|
|THYAO
|70,45
|1.026.373.649
|% -0,77
|
|SASA
|67,80
|947.005.960
|% -1,74
|
|YKBNK
|7,45
|906.561.837
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,91
|840.898.511
|% 0,76
|
|GARAN
|20,02
|786.839.716
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,02
|671.726.604
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,93
|317.095.536
|% -6,31
|
|YKBNK
|7,45
|906.561.837
|% 2,90
|
|TSKB
|2,44
|294.521.796
|% -3,56
|
|ZOREN
|3,51
|396.444.121
|% -8,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5043
|18,5079
|% 0,32
|
|Euro
|17,7072
|17,7290
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,7108
|19,8096
|% -0,10
|
|Frank
|18,5638
|18,6757
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9028
|4,9274
|% 0,33
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-8,82
|
|Altın Gr.
|963
|964
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.570
|6.652
|-24,00
|
|Yarım
|3.197
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-0,25
|