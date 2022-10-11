***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.10.2022 12:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070679
BIST
12:103.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,84
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
12:1018,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
12:1018,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
12:10995,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 995,96
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ERCB
|46,72
|40.441.327
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|130.445.670
|% 9,84
|
|MEGAP
|5,32
|57.856.981
|% 9,24
|
|MEGAP
|5,32
|57.856.981
|% 9,24
|
|MARTI
|4,05
|43.464.849
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|723.686
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.726.332
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,88
|35.451.080
|% -9,11
|
|MOBTL
|2,64
|150.623.290
|% -8,01
|
|THYAO
|85,85
|2.097.333.915
|% -0,35
|
|SASA
|86,30
|1.628.101.481
|% 0,64
|
|ASELS
|32,42
|908.997.197
|% -1,10
|
|EKGYO
|4,35
|889.669.518
|% 0,69
|
|PETKM
|14,83
|745.188.935
|% 1,85
|
|EKGYO
|4,35
|889.669.518
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|209.265.886
|% 1,75
|
|ODAS
|7,90
|613.230.589
|% 4,91
|
|AKFGY
|4,08
|307.568.597
|% 7,09
|
|YKBNK
|8,10
|505.135.847
|% 0,62
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5902
|% 0,07
|
|Euro
|18,0471
|18,0611
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,5147
|20,6176
|% 0,16
|
|Frank
|18,5392
|18,6509
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,02
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-2,84
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-42,00
|
|Tam
|6.705
|6.756
|-25,00
|
|Yarım
|3.267
|3.303
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|-2,45
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24AKFGY
Yüzde 7.35 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 639, 798 adet işlem
-
12:23CONSE
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 751, 782 adet işlem
-
12:22IHAAS
Yüzde 5.97 oranında artışla 67.50 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 949 adet işlem
-
12:21BMSCH
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 412, 943 adet işlem
-
12:20XU100
Endeks 3, 580 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 20, 997.00 milyon TL de