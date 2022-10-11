***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.10.2022 12:23
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070690
BIST
14:553.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 8,53
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.597
En Düşük
3.564
14:5518,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:5518,0894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:55997,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 997,82
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ERCB
|46,72
|48.063.835
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|ESCAR
|51,90
|13.804.815
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,78
|64.617.151
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.300.189
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|91.924.490
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|883.172
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.988.176
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.138.943
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|196.704.428
|% -6,97
|
|THYAO
|86,00
|2.863.383.571
|% -0,17
|
|PETKM
|14,93
|2.104.086.808
|% 2,54
|
|SASA
|86,10
|2.065.302.968
|% 0,41
|
|ASELS
|32,48
|1.422.505.621
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,33
|1.233.156.669
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.233.156.669
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,73
|254.519.618
|% 1,17
|
|PETKM
|14,93
|2.104.086.808
|% 2,54
|
|ODAS
|7,90
|952.253.273
|% 4,91
|
|YKBNK
|8,17
|931.303.314
|% 1,49
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5842
|% 0,04
|
|Euro
|18,0738
|18,0894
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,5327
|20,6357
|% 0,25
|
|Frank
|18,5782
|18,6902
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% 0,03
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,72
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|-24,00
|
|Tam
|6.716
|6.766
|-15,00
|
|Yarım
|3.272
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|-1,74
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 48 artarak (% 0.14 ) 3, 926
-
15:10XU100
Endeks 3, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 33, 830.00 milyon TL de
-
15:10CEMTS
Yüzde 7.17 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 311 adet işlem
-
15:09MSGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 452 adet işlem
-
15:08ACSEL
Yüzde 8.00 oranında artışla 64.15 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 335 adet işlem