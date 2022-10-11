***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.10.2022 12:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070693
BIST
13:483.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -12,45
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
13:4818,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
13:4818,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
13:48993,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,83
|Açılış
|: 993,86
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ERCB
|46,72
|47.968.666
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|2.761.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|61.057.165
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|137.459.633
|% 9,84
|
|NTGAZ
|26,64
|105.484.326
|% 9,00
|
|MARTI
|4,05
|44.483.347
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|851.964
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.490.580
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|45.997.605
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,66
|180.543.212
|% -7,32
|
|THYAO
|85,75
|2.420.970.838
|% -0,46
|
|PETKM
|14,96
|1.909.292.599
|% 2,75
|
|SASA
|85,85
|1.896.712.738
|% 0,12
|
|ASELS
|32,28
|1.159.656.000
|% -1,53
|
|EKGYO
|4,33
|1.121.905.993
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,33
|1.121.905.993
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,73
|242.232.205
|% 1,17
|
|PETKM
|14,96
|1.909.292.599
|% 2,75
|
|AKFGY
|4,08
|401.580.833
|% 7,09
|
|ODAS
|7,91
|778.892.819
|% 5,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5773
|18,5910
|% 0,08
|
|Euro
|18,0722
|18,0854
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,4924
|20,5952
|% 0,05
|
|Frank
|18,5468
|18,6586
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,06
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-5,10
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.766
|-47,00
|
|Tam
|6.696
|6.746
|-35,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,20
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|-1,93
|