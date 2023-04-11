***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.04.2023 14:47
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136248
BIST
16:085.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,05
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0819,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0821,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1318
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:081.238,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.238,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BRSAN
|105,60
|121.948.720
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.449.403
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.144.809
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,14
|115.671.786
|% -9,22
|
|HEDEF
|24,24
|76.562.589
|% -7,69
|
|LIDER
|124,70
|111.732.221
|% -7,63
|
|VANGD
|6,93
|10.876.032
|% -7,48
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|84,15
|3.589.105.557
|% 2,94
|
|THYAO
|132,70
|3.569.555.370
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|EREGL
|36,00
|2.623.558.753
|% 0,33
|
|OYAKC
|35,14
|2.270.809.381
|% 2,15
|
|EKGYO
|7,26
|1.776.685.712
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,04
|1.305.933.106
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,16
|515.882.250
|% 5,74
|
|ISCTR
|12,08
|1.178.713.880
|% 0,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2843
|19,2885
|% 0,10
|
|Euro
|21,0566
|21,0620
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,8962
|24,0160
|% 0,43
|
|Frank
|21,2247
|21,3525
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1256
|5,1513
|% 0,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|