***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2023 tarih ve E-12233903-315.01.01-34595 sayılı izin yazısı ile onaylanan Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük belgesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155704BIST