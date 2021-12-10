***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.12.2021 11:31
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. M Charm Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982596
BIST
14:192.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1913,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1554
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1915,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1227
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:19790,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 790,63
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:19
|HEDEF
|5,39
|73.855.439
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.345.020
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.505.188
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,46
|3.629.590.973
|% 2,09
|
|SISE
|15,67
|1.446.971.343
|% 1,75
|
|KRDMD
|10,57
|1.416.703.280
|% 0,67
|
|PETKM
|9,17
|1.344.774.354
|% 2,57
|
|TUPRS
|172,10
|978.133.705
|% 4,43
|
|EKGYO
|2,54
|544.394.824
|% 0,40
|
|THYAO
|22,46
|3.629.590.973
|% 2,09
|
|PETKM
|9,17
|1.344.774.354
|% 2,57
|
|KRDMD
|10,57
|1.416.703.280
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,56
|433.363.447
|% -1,39
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9172
|13,9426
|% 1,13
|
|Euro
|15,6721
|15,7185
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,2480
|18,3395
|% 0,40
|
|Frank
|14,9392
|15,0292
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6858
|3,7043
|% 0,58
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,22
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,80
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.205
|5.337
|15,79
|
|Yarım
|2.516
|2.582
|7,64
|
|Çeyrek
|1.262
|1.291
|3,82
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,29
|