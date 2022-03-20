***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.03.2022 14:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.M Charm GYF güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011622
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1112
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8268
En Düşük
14,6600
18:0516,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0765
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05914,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 914,50
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8130
|% 0,76
|
|Euro
|16,3379
|16,4020
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 1,12
|
|Frank
|15,8293
|15,9247
|% 1,42
|
|Riyal
|3,9373
|3,9571
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-22,22
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,77
|