***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.05.2022 16:43
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028428
BIST
17:132.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,74
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:1315,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1606
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:1316,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1566
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:13910,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,61
|Açılış
|: 910,88
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PNLSN
|13,99
|74.852.480
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.117.687
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.140.347
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.126.681
|% 9,93
|
|GEDZA
|24,68
|62.412.797
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|11.017.569
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|27.916.837
|% -9,70
|
|ETILR
|9,32
|43.543.606
|% -7,91
|
|TEZOL
|17,55
|114.834.471
|% -6,25
|
|SISE
|19,87
|2.960.505.028
|% 3,17
|
|KRDMD
|16,68
|2.431.050.238
|% 2,14
|
|THYAO
|42,22
|2.253.162.333
|% -0,19
|
|EREGL
|34,42
|1.965.810.572
|% 2,68
|
|ASELS
|24,14
|1.780.398.991
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,78
|1.381.829.962
|% 3,73
|
|HLGYO
|2,24
|534.501.933
|% 6,67
|
|YKBNK
|4,86
|817.576.264
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|601.079.830
|% 3,79
|
|SISE
|19,87
|2.960.505.028
|% 3,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2379
|15,2430
|% 1,05
|
|Euro
|16,0904
|16,1094
|% 1,06
|
|Sterlin
|18,7542
|18,8483
|% 1,14
|
|Frank
|15,3013
|15,3935
|% 1,21
|
|Riyal
|4,0544
|4,0747
|% 1,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,17
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|25,00
|
|Tam
|6.130
|6.286
|33,69
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,30
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,66
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SAHOL, SISE
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 5 artarak (% 0.88 ) 2, 229
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PNLSN, PKENT, IHAAS, EMNIS, LIDFA, IMASM
-
17:25
PKENT, IZINV, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
YBTAS, INDES, KARYE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında