***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.06.2022 12:24
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037159
BIST
12:412.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
12:4117,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
12:4118,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
12:411.011,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.011,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler12:39
|RAYSG
|11,77
|3.204.122
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.579.037
|% 9,92
|
|ULUSE
|153,00
|19.911.566
|% 9,68
|
|PENTA
|472,10
|44.682.037
|% 9,64
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|TSGYO
|4,94
|4.023.418
|% -9,85
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|ULUUN
|18,31
|68.044.871
|% -6,72
|
|YAYLA
|3,19
|13.036.855
|% -4,49
|
|YGGYO
|18,32
|2.196.248
|% -4,38
|
|THYAO
|46,92
|2.212.130.180
|% -0,17
|
|EREGL
|30,88
|788.150.550
|% -0,83
|
|SISE
|21,66
|753.013.230
|% -2,26
|
|SASA
|42,72
|658.021.680
|% 0,23
|
|KRDMD
|13,08
|504.603.652
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,58
|273.927.827
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,66
|343.975.367
|% -1,48
|
|ODAS
|2,83
|179.886.372
|% 0,35
|
|DOHOL
|4,03
|211.303.877
|% -0,74
|
|TSKB
|2,37
|112.703.835
|% 0,00
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2532
|17,2715
|% 0,06
|
|Euro
|18,0355
|18,0588
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,8766
|20,9813
|% 0,04
|
|Frank
|17,3380
|17,4424
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5841
|4,6071
|% -0,01
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|3,65
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-19,00
|
|Tam
|6.707
|6.812
|-6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.332
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,66
|