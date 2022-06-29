***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.06.2022 10:37
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi ilk onaylanan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039914
BIST
13:102.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -18,95
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:1016,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0281
|Açılış
|: 16,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:1017,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:10975,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,10
|Açılış
|: 975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:10
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|97.937.487
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|RODRG
|24,32
|6.415.341
|% 9,06
|
|CLEBI
|388,40
|128.799.267
|% 8,13
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|LIDFA
|13,06
|31.331.614
|% -6,71
|
|SELVA
|7,74
|41.189.053
|% -6,18
|
|MAKIM
|17,66
|370.444.893
|% -6,16
|
|THYAO
|47,50
|2.505.483.781
|% -1,12
|
|EREGL
|27,42
|740.159.687
|% -0,51
|
|SISE
|21,20
|673.268.888
|% -1,03
|
|ASELS
|23,50
|668.081.705
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,85
|531.169.655
|% -1,44
|
|ODAS
|2,97
|346.534.084
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,58
|240.391.119
|% -1,53
|
|TSKB
|2,07
|160.509.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|336.165.566
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,31
|490.959.773
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6859
|16,7103
|% 0,17
|
|Euro
|17,5647
|17,5847
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,2659
|20,3675
|% 0,01
|
|Frank
|17,4500
|17,5551
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4387
|4,4609
|% 0,17
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-4,29
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.526
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.194
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,43
|