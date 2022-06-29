***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.06.2022 10:39
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039916
BIST
12:582.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -23,82
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:5816,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0250
|Açılış
|: 16,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:5817,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:58974,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,42
|Açılış
|: 974,69
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BMSCH
|11,37
|97.478.105
|% 9,96
|
|ULUSE
|223,10
|21.094.611
|% 9,63
|
|RODRG
|24,32
|6.351.468
|% 9,06
|
|CLEBI
|388,20
|127.746.829
|% 8,07
|
|ORCAY
|17,96
|64.918.766
|% 7,61
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,73
|37.563.260
|% -6,30
|
|LIDFA
|13,12
|30.248.816
|% -6,29
|
|SEKUR
|14,32
|32.450.292
|% -5,60
|
|MAKIM
|17,84
|361.226.684
|% -5,21
|
|THYAO
|47,30
|2.472.569.399
|% -1,54
|
|EREGL
|27,40
|725.495.901
|% -0,58
|
|ASELS
|23,42
|656.413.632
|% 0,95
|
|SISE
|21,12
|654.207.762
|% -1,40
|
|SAHOL
|19,79
|516.384.930
|% -1,74
|
|ODAS
|2,97
|345.052.425
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,56
|236.142.956
|% -2,29
|
|TSKB
|2,06
|157.794.649
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|326.621.009
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,28
|482.723.492
|% -0,36
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7027
|16,7072
|% 0,15
|
|Euro
|17,5640
|17,5831
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2695
|20,3711
|% 0,03
|
|Frank
|17,4557
|17,5608
|% 0,61
|
|Riyal
|4,4385
|4,4608
|% 0,17
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-4,29
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.526
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.194
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,43
|