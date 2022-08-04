***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2022 16:23
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051905
BIST
16:302.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 37,58
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:3017,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:3018,3428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1007
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:301.025,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.025,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:28
|DARDL
|4,29
|269.699.585
|% 10,00
|
|KLMSN
|14,31
|47.965.495
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|531.048.173
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.858.615
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.082.726
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|131.156.704
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.243.882
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,05
|82.338.567
|% -9,64
|
|THYAO
|55,60
|4.062.651.065
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,18
|2.363.728.628
|% 7,49
|
|SISE
|23,74
|1.743.942.418
|% 1,98
|
|KARSN
|7,46
|1.365.294.354
|% 5,52
|
|SASA
|50,75
|1.141.777.241
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|832.144.530
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|788.296.004
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,04
|1.078.133.658
|% 2,44
|
|KARSN
|7,46
|1.365.294.354
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,01
|300.092.511
|% 9,84
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9514
|17,9608
|% 0,19
|
|Euro
|18,2992
|18,3195
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,6872
|21,7960
|% -0,10
|
|Frank
|18,6302
|18,7424
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,29
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|11,88
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,35
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|56,00
|
|Tam
|6.876
|6.924
|21,00
|
|Yarım
|3.351
|3.385
|10,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-1,22
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43BAGFS
Yüzde 4.91 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 765, 420 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, KCHOL
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 51 artarak (% 1.46 ) 2, 404
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, DGGYO, DARDL, EMNIS, TMSN, KLMSN, BIZIM, KRPLS, SKBNK, BEYAZ
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, KZBGY, BRKO, SNGYO