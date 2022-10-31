***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
31.10.2022 16:57
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075314
BIST
16:463.961
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 81,93
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.966
En Düşük
3.881
16:4618,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0378
|Açılış
|: 94,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 93,7700
|
18,6618
En Düşük
18,5474
16:4618,4278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1088
|Açılış
|: 14,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
18,6111
En Düşük
18,4084
16:4611,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,08
|Açılış
|: 11,44
|
|Önceki Kapanış
|: 11,52
|
11,55
En Düşük
11,32
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YAPRK
|50,60
|30.468.138
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|191.102.963
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.437.312
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.479.020
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|57.996.920
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|32.506.502
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,41
|60.948.789
|% -9,21
|
|METRO
|1,52
|131.344.498
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,95
|4.806.391.492
|% 3,09
|
|SASA
|119,80
|2.435.545.328
|% 9,61
|
|AKBNK
|14,68
|2.413.784.796
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,11
|1.920.171.278
|% 2,59
|
|SISE
|33,08
|1.913.787.293
|% 1,66
|
|EKGYO
|4,47
|1.220.350.889
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,11
|1.920.171.278
|% 2,59
|
|ISCTR
|9,21
|1.663.395.524
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,06
|347.156.017
|% 0,49
|
|AKBNK
|14,68
|2.413.784.796
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6193
|% 0,21
|
|Euro
|18,4140
|18,4235
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,3361
|21,4431
|% -0,84
|
|Frank
|18,5086
|18,6201
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9382
|4,9629
|% 0,19
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,87
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.584
|6.640
|-96,00
|
|Yarım
|3.208
|3.244
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.621
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-1,57
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59GLYHO
Yüzde 9.69 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 070, 723 adet işlem
-
16:58AKGRT
Yüzde 6.72 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 075, 235 adet işlem
-
16:57GEREL
Yüzde 5.19 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 161, 366 adet işlem
-
16:56PCILT
Yüzde 6.49 oranında artışla 21.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 486 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 02 artarak (% 2.30 ) 4, 310