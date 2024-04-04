***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.04.2024 16:19
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04.51094 sayılı izin yazısı ile bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. BF Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun başta unvanı olmak üzere ihraç belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmı olup fon unvanı
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. April Medya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267293
BIST
'
17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KARYE
|40,70
|112.717.864
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.210.379
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.506.569
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|ODINE
|69,90
|6.301.744.570
|% -9,98
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ERSU
|44,40
|58.851.726
|% -9,90
|
|PATEK
|107,10
|1.220.533.352
|% -9,01
|
|THYAO
|292,00
|21.677.694.775
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,42
|8.693.076.237
|% 6,70
|
|ODINE
|69,90
|6.301.744.570
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,62
|5.827.728.551
|% 3,85
|
|AKBNK
|51,80
|4.366.504.569
|% 5,20
|
|ISCTR
|12,42
|8.693.076.237
|% 6,70
|
|YKBNK
|28,62
|5.827.728.551
|% 3,85
|
|ZOREN
|5,32
|1.104.193.802
|% -1,48
|
|EKGYO
|9,35
|1.434.731.535
|% 3,89
|
|VAKBN
|15,95
|2.240.595.605
|% 9,70
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0840
|40,2850
|% -0,58
|
|Frank
|34,9431
|35,1182
|% -0,99
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|941,41
|942,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,45
|1.039,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,76
|2.294,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR