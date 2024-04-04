***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2024 tarih ve E-12233903-320.04.51094 sayılı izin yazısı ile bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. BF Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun başta unvanı olmak üzere ihraç belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmı olup fon unvanıNurol Portföy Yönetimi A.Ş. April Medya Girişim Sermayesi Yatırım Fonuolarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267301BIST