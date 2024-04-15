***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2024 15:23
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271898
BIST
'
16:319.754
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -60,21
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3132,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0562
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3134,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0892
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:312.451,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,34
|Açılış
|: 2.451,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:31
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|989.402.101
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.216.514
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.331.001
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,75
|9.329.666.888
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,82
|4.447.980.589
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,88
|4.413.785.803
|% 1,01
|
|TUPRS
|186,40
|4.196.480.548
|% -1,06
|
|AKBNK
|57,95
|3.432.576.388
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,88
|2.144.438.960
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,82
|4.447.980.589
|% -0,16
|
|ODAS
|9,65
|1.690.870.132
|% 4,32
|
|EKGYO
|10,89
|1.642.780.245
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,88
|4.413.785.803
|% 1,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4055
|32,4127
|% 0,17
|
|Euro
|34,5058
|34,5184
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,3964
|40,5988
|% 0,11
|
|Frank
|35,4203
|35,5979
|% -0,09
|
|Riyal
|8,6287
|8,6720
|% -0,14
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,44
|28,47
|% 0,66
|
|Platin
|967,55
|969,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,84
|1.033,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,69
|89,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,65
|2.345,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 69 kaybederek (% -0.65 ) 8, 624
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, GOLTS, RYSAS, RYGYO, FLAP, ETILR, PKART, SEYKM, UFUK, LUKSK
-
16:46
PATEK, MAGEN, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
SEKUR, AKCNS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem