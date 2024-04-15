***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2024 15:23
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271899
BIST
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16:319.754
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -60,21
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3132,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0562
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3134,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0892
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:312.451,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,34
|Açılış
|: 2.451,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:26
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|988.283.905
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.203.318
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,86
|34.306.965
|% -7,08
|
|HDFGS
|2,13
|107.323.428
|% -6,58
|
|THYAO
|301,75
|9.318.351.616
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,82
|4.439.283.769
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,86
|4.402.191.290
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,30
|4.192.109.515
|% -1,11
|
|AKBNK
|57,95
|3.412.406.363
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.143.162.529
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,82
|4.439.283.769
|% -0,16
|
|ODAS
|9,64
|1.689.866.513
|% 4,22
|
|EKGYO
|10,89
|1.642.504.124
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,86
|4.402.191.290
|% 0,95
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4062
|32,4124
|% 0,17
|
|Euro
|34,5226
|34,5327
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3947
|40,5972
|% 0,10
|
|Frank
|35,4126
|35,5901
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6287
|8,6720
|% -0,14
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,57
|% 0,66
|
|Platin
|969,91
|971,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,65
|1.033,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,71
|89,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.348,64
|2.349,05
|% 0,66
|