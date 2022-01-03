***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 11:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987868
BIST
16:171.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 52,37
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:1713,1775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0770
|Açılış
|: 13,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:1715,0070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0993
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:17773,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -6,45
|Açılış
|: 773,22
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CRFSA
|42,02
|3.183.477
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.006.677
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.141.571
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.494.271
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.874.968
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,22
|20.617.287
|% -4,69
|
|BAGFS
|16,82
|57.764.089
|% -3,89
|
|AKGRT
|10,26
|12.639.043
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,78
|12.844.092
|% -2,76
|
|GARAN
|11,47
|1.539.778.316
|% 1,77
|
|THYAO
|21,18
|1.418.559.700
|% 5,79
|
|EREGL
|28,64
|1.027.792.953
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,44
|844.328.764
|% 1,78
|
|SISE
|13,64
|806.677.475
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,44
|844.328.764
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|207.872.503
|% 4,48
|
|GARAN
|11,47
|1.539.778.316
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,21
|270.906.298
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,29
|538.026.318
|% 1,25
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1645
|13,1769
|% -0,59
|
|Euro
|14,9658
|15,0371
|% -0,46
|
|Sterlin
|17,8633
|17,9529
|% -0,05
|
|Frank
|14,4759
|14,5631
|% 0,04
|
|Riyal
|3,5259
|3,5435
|% 0,17
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-14,61
|
|Altın Gr.
|781
|781
|1,49
|
|Cumhuriyet
|5.202
|5.281
|-53,00
|
|Tam
|5.164
|5.299
|-65,42
|
|Yarım
|2.496
|2.563
|-31,65
|
|Çeyrek
|1.252
|1.282
|-15,82
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,01
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,38
|
Seans Raporu
16:15
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16:29MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 945, 846 adet işlem
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16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, FROTO
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16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 3 artarak (% 2.99 ) 1, 695
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16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, KRSTL, IHEVA, CRFSA, TSPOR, SKTAS, MARKA
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16:28
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