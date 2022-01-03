***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 12:12
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987876
BIST
12:251.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 52,25
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.911
En Düşük
1.865
12:2513,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1640
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:2515,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1622
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:25788,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,74
|Açılış
|: 788,41
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:23
|CRFSA
|42,02
|2.966.108
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.290.142
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.007.390
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|TOASO
|82,20
|249.912.938
|% 8,59
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,51
|35.487.093
|% -5,66
|
|NIBAS
|14,17
|14.286.810
|% -5,03
|
|RALYH
|12,65
|25.883.436
|% -4,53
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,47
|814.107.322
|% 1,77
|
|THYAO
|20,96
|776.437.217
|% 4,70
|
|EREGL
|28,80
|592.584.348
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,44
|510.320.361
|% 1,78
|
|SISE
|13,72
|450.741.187
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,44
|510.320.361
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|139.228.153
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|814.107.322
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|132.225.227
|% 1,87
|
|TSKB
|1,46
|62.616.253
|% 1,39
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4158
|13,4453
|% 1,44
|
|Euro
|15,2315
|15,2770
|% 1,13
|
|Sterlin
|18,1028
|18,1936
|% 1,29
|
|Frank
|14,6583
|14,7466
|% 1,30
|
|Riyal
|3,5652
|3,5831
|% 1,29
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,55
|
|Altın Gr.
|792
|792
|12,44
|
|Cumhuriyet
|5.252
|5.332
|-2,00
|
|Tam
|5.246
|5.383
|18,73
|
|Yarım
|2.535
|2.604
|9,06
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,16
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,14
|