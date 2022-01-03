***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.01.2022 12:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu İzahname Değişiklil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987887
BIST
13:341.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 51,91
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:3413,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1167
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:3415,2522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1459
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:34784,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,30
|Açılış
|: 784,97
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:34
|CRFSA
|42,02
|3.137.759
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.389.636
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|251.993.637
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|69.460.356
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|12.982.947
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|NIBAS
|14,10
|17.130.876
|% -5,50
|
|BAGFS
|16,57
|41.164.963
|% -5,31
|
|AKGRT
|10,23
|8.444.139
|% -3,49
|
|RALYH
|12,81
|34.456.838
|% -3,32
|
|THYAO
|20,84
|1.009.035.868
|% 4,10
|
|GARAN
|11,46
|944.861.693
|% 1,69
|
|EREGL
|28,78
|738.173.226
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,45
|662.264.892
|% 2,07
|
|SISE
|13,68
|574.978.991
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,45
|662.264.892
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|153.709.013
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|944.861.693
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,19
|141.372.323
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|84.866.903
|% 2,08
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3693
|13,3712
|% 0,88
|
|Euro
|15,1897
|15,2522
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,0138
|18,1041
|% 0,79
|
|Frank
|14,5924
|14,6804
|% 0,84
|
|Riyal
|3,5501
|3,5679
|% 0,86
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,22
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-23,24
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|-11,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,62
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|1,19
|