***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.03.2022 17:16
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011400
BIST
17:262.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,73
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:2614,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0791
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:2616,3147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0108
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:26918,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,68
|Açılış
|: 918,85
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:26
|PENTA
|381,10
|43.083.941
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.561
|% 9,95
|
|MARTI
|2,22
|27.288.192
|% 9,90
|
|SANEL
|7,23
|6.751.599
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.843.922
|% 9,77
|
|ORCAY
|18,72
|176.697.372
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.816.937
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.397.097
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,70
|4.422.503
|% -6,56
|
|MEPET
|2,37
|14.487.932
|% -4,05
|
|THYAO
|27,82
|2.530.695.608
|% -0,14
|
|EREGL
|36,14
|1.731.799.949
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,81
|1.540.436.774
|% -1,20
|
|PETKM
|8,64
|1.083.276.820
|% 2,13
|
|FROTO
|296,80
|844.479.767
|% -2,11
|
|DOHOL
|3,55
|579.727.254
|% 2,60
|
|KARSN
|4,36
|642.708.486
|% 4,56
|
|PETKM
|8,64
|1.083.276.820
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,87
|462.095.334
|% -0,51
|
|ODAS
|1,62
|172.946.235
|% 1,89
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7744
|14,7809
|% 0,54
|
|Euro
|16,2860
|16,3147
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,3856
|19,4828
|% 0,70
|
|Frank
|15,7457
|15,8406
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% 0,72
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,31
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,14
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41SNGYO
Yüzde 4.77 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 196, 357 adet işlem
-
17:40KARSN
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 436, 664 adet işlem
-
17:39SNGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 137, 357 adet işlem
-
17:38ALARK
Yüzde 6.23 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 507, 843 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 2, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 21, 413.00 milyon TL de