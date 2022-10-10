***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu olarak değişmiş ayrıca fonun izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069830BIST