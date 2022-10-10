***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.10.2022 14:58
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu olarak değişmiş ayrıca fonun izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069830
BIST
15:483.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,56
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4818,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0349
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4818,0755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:481.001,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.001,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.798.164
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.537.531
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.151.056
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.632.988
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,00
|4.569.492.929
|% 2,14
|
|ASELS
|32,72
|2.150.632.626
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,35
|1.958.181.519
|% 1,16
|
|SASA
|85,55
|1.915.696.957
|% -1,72
|
|SISE
|30,26
|1.769.202.650
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.958.181.519
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|266.920.380
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,14
|967.186.633
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,33
|610.941.766
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|381.550.956
|% 6,30
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5755
|18,5811
|% -0,19
|
|Euro
|18,0589
|18,0755
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4830
|20,5857
|% -0,46
|
|Frank
|18,5316
|18,6432
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% -0,22
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|