***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon"un izahnamesininVI. ve 12.1. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17.08.2023 tarih ve 12233903-320.04.41030 sayılı izin doğrultusunda ekteki şekilde şekilde değiştirilmiştir .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193639BIST