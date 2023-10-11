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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

11.10.2023 13:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Nurol Portföy Taşınmaz Sektörü Serbest Fon izahname tadil metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204182


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ACSEL 117,70 88.654.152 % 10,00  
DITAS 38,72 49.117.648 % 10,00  
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Altın Gr. 1.669 1.669 11,25  
Cumhuriyet 11.575 11.750 70,00  
Tam 11.331 11.416 20,00  
Yarım 5.683 5.730 15,00  
Çeyrek 2.833 2.865 7,00  
Gümüş.Ons 22,05 22,08 0,23  
Gümüş Gr. 19,62 19,65 0,19  
B. Petrol 86,90 86,90 -0,75  
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