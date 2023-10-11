***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.10.2023 13:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Taşınmaz Sektörü Serbest Fon izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204182
BIST
'
16:088.396
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -46,52
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0827,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0183
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0829,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0476
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:081.671,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.671,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TKNSA
|35,86
|595.466.643
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.654.152
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|181.120.638
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.366.191
|% -9,95
|
|SKBNK
|6,93
|1.034.601.523
|% -8,82
|
|ARENA
|30,08
|125.242.312
|% -7,62
|
|BRMEN
|3,63
|1.203.491
|% -6,92
|
|AKGRT
|7,17
|302.549.090
|% -6,52
|
|PETKM
|24,66
|4.341.924.345
|% 0,08
|
|THYAO
|232,00
|4.081.419.111
|% -2,56
|
|DMRGD
|23,10
|3.599.582.655
|% 5,48
|
|KOZAL
|28,26
|3.003.737.782
|% 1,51
|
|ISCTR
|25,52
|2.976.801.994
|% 2,82
|
|ZOREN
|6,28
|1.496.382.444
|% -1,72
|
|EKGYO
|8,24
|1.515.042.662
|% -1,90
|
|PETKM
|24,66
|4.341.924.345
|% 0,08
|
|ODAS
|13,75
|2.404.709.817
|% 0,73
|
|DMRGD
|23,10
|3.599.582.655
|% 5,48
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7292
|27,7345
|% 0,06
|
|Euro
|29,4689
|29,4797
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,0452
|34,2160
|% 0,29
|
|Frank
|30,6372
|30,8218
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3728
|7,4098
|% 0,09
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,96
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,25
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.331
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.683
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|-0,75
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22GOKNR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 28.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 725, 659 adet işlem
-
16:21YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 825 adet işlem
-
16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
-
16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem
-
16:19BASGZ
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem