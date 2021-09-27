***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.09.2021 13:48
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portfy Birinci Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965315
BIST
16:421.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:428,8311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:4210,3439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0896
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:42498,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 497,80
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.808.343
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.408.375
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.992.414
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.978.475
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,30
|21.368.352
|% -6,42
|
|EDATA
|9,97
|31.748.633
|% -6,38
|
|VBTYZ
|18,80
|37.806.436
|% -6,09
|
|GARAN
|8,85
|1.081.009.674
|% 0,34
|
|THYAO
|13,61
|966.873.042
|% -0,07
|
|BIOEN
|37,64
|510.518.267
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|438.514.503
|% 0,00
|
|TUPRS
|111,30
|432.423.453
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,32
|438.514.503
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|1.081.009.674
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,77
|170.131.994
|% -1,12
|
|THYAO
|13,61
|966.873.042
|% -0,07
|
|PETKM
|6,37
|409.492.614
|% 1,76
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8300
|8,8311
|% -0,39
|
|Euro
|10,3390
|10,3439
|% -0,86
|
|Sterlin
|12,0714
|12,1320
|% -0,13
|
|Frank
|9,4880
|9,5452
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3502
|2,3619
|% -0,27
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,48
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,69
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,34
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|1,33
|