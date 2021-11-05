***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumaVakıf Katılım Bankası A.Ş. eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975168BIST