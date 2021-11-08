***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.11.2021 10:03
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Altın Fonu Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975520
BIST
13:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,95
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.625
En Düşük
1.605
13:059,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0368
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:0511,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0498
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:05570,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,38
|Açılış
|: 570,00
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:05
|TSPOR
|6,18
|26.012.912
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,06
|88.328.714
|% 9,27
|
|GSDDE
|4,29
|24.839.573
|% 8,33
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|159.446.270
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|38.439.871
|% -9,90
|
|BASGZ
|20,70
|339.717.035
|% -8,89
|
|AKFGY
|5,41
|26.541.216
|% -8,61
|
|INVEO
|28,92
|10.203.840
|% -8,48
|
|SISE
|9,39
|1.500.507.520
|% 4,68
|
|GARAN
|10,84
|1.230.210.210
|% 0,56
|
|PETKM
|6,92
|1.085.534.674
|% 1,47
|
|THYAO
|18,34
|949.848.277
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,16
|855.838.197
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,16
|855.838.197
|% 3,95
|
|SISE
|9,39
|1.500.507.520
|% 4,68
|
|ODAS
|1,51
|245.700.245
|% 2,03
|
|PETKM
|6,92
|1.085.534.674
|% 1,47
|
|GARAN
|10,84
|1.230.210.210
|% 0,56
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7101
|9,7144
|% 0,38
|
|Euro
|11,2660
|11,2722
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1624
|13,2284
|% 0,54
|
|Frank
|10,5927
|10,6565
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5808
|2,5938
|% 0,31
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,55
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,66
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,32
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,74
|