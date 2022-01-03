***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:55
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987867
BIST
16:171.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 52,27
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:1713,1538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1007
|Açılış
|: 13,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:1715,0127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0936
|Açılış
|: 14,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:17773,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -6,55
|Açılış
|: 773,22
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CRFSA
|42,02
|3.179.275
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.006.677
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|338.005.561
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.484.683
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|43.653.892
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,65
|56.622.656
|% -4,86
|
|NIBAS
|14,20
|20.582.425
|% -4,83
|
|AKGRT
|10,26
|12.626.745
|% -3,21
|
|PKART
|19,04
|4.012.274
|% -2,91
|
|GARAN
|11,47
|1.539.494.424
|% 1,77
|
|THYAO
|21,20
|1.410.344.197
|% 5,89
|
|EREGL
|28,70
|1.023.931.560
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|844.307.422
|% 1,78
|
|SISE
|13,67
|804.986.306
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|844.307.422
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|207.553.652
|% 4,48
|
|GARAN
|11,47
|1.539.494.424
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,21
|270.905.020
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,29
|536.493.431
|% 1,25
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1452
|13,1538
|% -0,76
|
|Euro
|14,9312
|15,0127
|% -0,62
|
|Sterlin
|17,8759
|17,9655
|% 0,02
|
|Frank
|14,4767
|14,5639
|% 0,04
|
|Riyal
|3,5278
|3,5455
|% 0,23
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-14,49
|
|Altın Gr.
|780
|780
|0,09
|
|Cumhuriyet
|5.202
|5.281
|-53,00
|
|Tam
|5.160
|5.295
|-69,39
|
|Yarım
|2.494
|2.561
|-33,57
|
|Çeyrek
|1.251
|1.281
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,34
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:31EDIP
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 575, 655 adet işlem
-
16:29MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 945, 846 adet işlem
-
16:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, FROTO
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 3 artarak (% 2.99 ) 1, 695
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, KRSTL, IHEVA, CRFSA, TSPOR, SKTAS, MARKA