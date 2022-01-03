***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 12:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987874
BIST
16:121.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 52,26
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:1213,2122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0423
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:1215,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0496
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:12775,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -4,57
|Açılış
|: 775,10
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:12
|CRFSA
|42,02
|3.179.275
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.006.071
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.984.648
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.484.683
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.872.086
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,60
|56.473.271
|% -5,14
|
|NIBAS
|14,22
|20.565.219
|% -4,69
|
|AKGRT
|10,26
|12.625.513
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,80
|12.829.124
|% -2,63
|
|GARAN
|11,47
|1.536.472.975
|% 1,77
|
|THYAO
|21,22
|1.403.946.236
|% 5,99
|
|EREGL
|28,70
|1.021.146.971
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|844.140.972
|% 1,78
|
|SISE
|13,67
|804.780.366
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|844.140.972
|% 1,78
|
|ODAS
|1,40
|207.427.891
|% 4,48
|
|GARAN
|11,47
|1.536.472.975
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,21
|270.901.192
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,29
|535.263.692
|% 1,25
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1870
|13,2122
|% -0,32
|
|Euro
|14,9806
|15,0567
|% -0,33
|
|Sterlin
|17,8687
|17,9583
|% -0,02
|
|Frank
|14,4694
|14,5565
|% -0,01
|
|Riyal
|3,5264
|3,5441
|% 0,19
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|778
|778
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|5.183
|5.261
|-73,00
|
|Tam
|5.151
|5.286
|-77,89
|
|Yarım
|2.490
|2.557
|-37,68
|
|Çeyrek
|1.249
|1.279
|-18,84
|