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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

03.01.2022 12:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987874


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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MARKA 4,63 9.006.071 % 9,98  
TSPOR 6,66 337.984.648 % 9,90  
KRSTL 2,82 80.484.683 % 9,73  
SKTAS 2,62 13.872.086 % 9,62  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 13,1870 13,2122 % -0,32  
Euro 14,9806 15,0567 % -0,33  
Sterlin 17,8687 17,9583 % -0,02  
Frank 14,4694 14,5565 % -0,01  
Riyal 3,5264 3,5441 % 0,19  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Gr. 778 778 -1,96  
Cumhuriyet 5.183 5.261 -73,00  
Tam 5.151 5.286 -77,89  
Yarım 2.490 2.557 -37,68  
Çeyrek 1.249 1.279 -18,84  
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