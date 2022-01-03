***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 13:20
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu Güncel İzaname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987910
BIST
15:531.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 53,79
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:5313,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0718
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:5315,1567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0504
|Açılış
|: 14,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:53780,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,89
|Açılış
|: 780,56
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:51
|CRFSA
|42,02
|3.177.552
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.766.029
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.803.303
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.360.916
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.870.933
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,60
|52.467.163
|% -5,14
|
|NIBAS
|14,29
|20.222.069
|% -4,22
|
|AKGRT
|10,24
|12.323.198
|% -3,40
|
|PKART
|19,04
|3.781.247
|% -2,91
|
|GARAN
|11,46
|1.473.764.008
|% 1,69
|
|THYAO
|20,96
|1.279.892.697
|% 4,70
|
|EREGL
|28,70
|987.132.958
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|817.760.864
|% 1,78
|
|SISE
|13,67
|780.558.347
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|817.760.864
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|182.340.468
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.473.764.008
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|254.685.305
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,30
|515.628.144
|% 1,39
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2715
|13,2732
|% 0,14
|
|Euro
|15,0822
|15,1470
|% 0,27
|
|Sterlin
|17,8266
|17,9160
|% -0,25
|
|Frank
|14,4463
|14,5333
|% -0,17
|
|Riyal
|3,5167
|3,5344
|% -0,09
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-9,50
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.142
|5.276
|-87,48
|
|Yarım
|2.485
|2.552
|-42,32
|
|Çeyrek
|1.247
|1.276
|-21,16
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,41
|