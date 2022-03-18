***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.03.2022 17:01
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu Güncel İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011395
BIST
17:092.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,28
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:0914,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0876
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:0916,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0044
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:09918,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,26
|Açılış
|: 918,45
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PENTA
|381,10
|43.037.447
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.858.814
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.738.274
|% 9,88
|
|VBTYZ
|24,14
|68.021.193
|% 9,83
|
|AVTUR
|2,36
|4.761.449
|% 9,77
|
|ORCAY
|18,72
|175.694.186
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.508.603
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.313.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,74
|4.137.267
|% -5,77
|
|KARYE
|16,28
|16.114.214
|% -3,90
|
|THYAO
|27,76
|2.441.258.081
|% -0,36
|
|EREGL
|36,18
|1.634.018.948
|% 1,17
|
|KRDMD
|14,82
|1.461.238.397
|% -1,13
|
|PETKM
|8,63
|1.005.308.537
|% 2,01
|
|FROTO
|296,70
|820.178.239
|% -2,14
|
|DOHOL
|3,54
|548.882.267
|% 2,31
|
|KARSN
|4,36
|626.516.293
|% 4,56
|
|PETKM
|8,63
|1.005.308.537
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,87
|437.418.189
|% -0,51
|
|VAKBN
|3,47
|369.425.752
|% 1,46
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7844
|14,7899
|% 0,60
|
|Euro
|16,3182
|16,3372
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,3760
|19,4732
|% 0,65
|
|Frank
|15,7394
|15,8342
|% 0,84
|
|Riyal
|3,9284
|3,9481
|% 0,68
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,14
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|-7,00
|
|Tam
|6.045
|6.197
|-12,57
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|-6,08
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|