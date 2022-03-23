***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.03.2022 10:54
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu Güncel İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012190
BIST
11:262.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:2614,8180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:2616,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:26915,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 915,96
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ENSRI
|16,94
|30.043.068
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.768.048
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|33.380.482
|% 9,98
|
|KUTPO
|45,86
|59.804.258
|% 8,31
|
|IDEAS
|25,14
|20.130.818
|% 8,18
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.054.040
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,11
|34.248.663
|% -6,56
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,07
|1.279.540.364
|% 1,17
|
|THYAO
|28,58
|887.332.763
|% 0,21
|
|KRDMD
|15,30
|600.909.106
|% 0,26
|
|EREGL
|33,44
|556.669.314
|% -1,07
|
|SISE
|14,21
|383.370.135
|% -0,98
|
|GARAN
|12,07
|1.279.540.364
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,06
|303.827.823
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,36
|147.214.924
|% 0,85
|
|ODAS
|1,65
|87.042.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|600.909.106
|% 0,26
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8180
|% -0,03
|
|Euro
|16,3314
|16,3459
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,5659
|19,6640
|% -0,21
|
|Frank
|15,7909
|15,8861
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% -0,05
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|0,37
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,25
|