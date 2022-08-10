***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.08.2022 11:27
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054052
BIST
11:122.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 13,43
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
11:1217,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0653
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
11:1218,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0726
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3529
En Düşük
18,2578
11:121.033,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.033,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler11:09
|MGROS
|66,10
|236.052.456
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|91.592.637
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|27.283.712
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.169.746
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|3.065.997
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|8.062.651
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,08
|704.587.208
|% -9,61
|
|THYAO
|58,95
|1.505.365.302
|% 0,60
|
|KOZAL
|158,70
|818.432.057
|% -8,58
|
|KOZAA
|27,08
|704.587.208
|% -9,61
|
|YKBNK
|5,33
|700.998.239
|% 1,72
|
|EREGL
|27,88
|540.941.993
|% -1,97
|
|YKBNK
|5,33
|700.998.239
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,48
|292.631.610
|% 0,58
|
|ZOREN
|2,66
|212.861.161
|% 2,70
|
|SNGYO
|3,72
|277.756.430
|% 1,92
|
|KLGYO
|1,44
|95.559.179
|% 5,11
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9591
|17,9632
|% 0,36
|
|Euro
|18,3346
|18,3509
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,6332
|21,7416
|% 0,30
|
|Frank
|18,7769
|18,8900
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,22
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,87
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.927
|6.981
|-16,00
|
|Yarım
|3.375
|3.413
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|-0,53
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24DMSAS
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 304, 254 adet işlem
-
11:23KONTR
Yüzde 4.36 oranında artışla 177.10 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 433 adet işlem
-
11:22ALKA
Yüzde 6.48 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 937 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 2, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 12, 710.00 milyon TL de
-
11:21KRTEK
Yüzde 4.55 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 923, 706 adet işlem