***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.11.2022 12:29
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079165
BIST
15:294.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 46,16
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2918,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2918,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1360
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:291.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KONKA
|46,64
|321.765.738
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.484.951
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.457.817
|% 9,98
|
|GOLTS
|119,20
|156.666.977
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.080.683
|% -9,96
|
|ARASE
|177,50
|193.397.699
|% -9,44
|
|KLMSN
|16,80
|80.372.559
|% -8,70
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.489.277.331
|% 0,36
|
|TCELL
|32,06
|2.774.823.771
|% -0,25
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ASELS
|37,32
|2.549.098.107
|% -1,11
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,51
|1.513.981.306
|% 2,59
|
|PETKM
|14,31
|2.257.614.768
|% 1,20
|
|ISCTR
|9,16
|1.364.195.993
|% 1,10
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5852
|% -0,01
|
|Euro
|18,4789
|18,4900
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,1117
|21,2176
|% 0,45
|
|Frank
|18,7278
|18,8406
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,08
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,34
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40GZNMI
Yüzde 9.66 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 034 adet işlem
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 57 artarak (% 0.90 ) 3, 885
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, SMRTG, IDGYO, EDIP, BAKAB, PARSN, GLRYH, KERVN, YEOTK, INVEO
-
15:38
PARSN, KCAER, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
DGNMO, PENGD, ARASE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında