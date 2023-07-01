***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile değiştirilen güncel izahname.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162793BIST