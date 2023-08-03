***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahnamesinin 7.1.1. maddesinde yer alan fon yönetim ücreti oranı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.07.2023 tarih ve 12233903-305.04-40094 sayılı izin doğrultusunda değişitirilmiştir. Bu değişiklikle günlük yönetim ücreti % 0,0013699'den %0.001918'ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda izahname güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180192BIST