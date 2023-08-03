***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.08.2023 13:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahnamesinin 7.1.1. maddesinde yer alan fon yönetim ücreti oranı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.07.2023 tarih ve 12233903-305.04-40094 sayılı izin doğrultusunda değişitirilmiştir. Bu değişiklikle günlük yönetim ücreti % 0,0013699'den %0.001918'ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda izahname güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180192
BIST
'
15:367.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -15,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3626,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0532
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3629,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1214
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:361.678,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.678,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KLSER
|44,24
|131.069.760
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.258.141
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|122.770.499
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.045.488
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.219.547.297
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.184.531.572
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.359.917
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,30
|406.772.536
|% -8,69
|
|ASTOR
|114,80
|5.964.151.237
|% 0,44
|
|THYAO
|235,20
|5.259.876.080
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,77
|3.803.781.821
|% 1,74
|
|KONTR
|242,90
|3.640.651.785
|% 6,12
|
|ASELS
|76,25
|3.498.417.100
|% -3,11
|
|EKGYO
|8,77
|3.803.781.821
|% 1,74
|
|YKBNK
|14,19
|3.246.016.386
|% -1,46
|
|ZOREN
|4,31
|773.482.320
|% 0,23
|
|SKBNK
|3,09
|515.971.620
|% -2,22
|
|ISCTR
|15,46
|2.459.211.992
|% -1,84
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9781
|% 0,21
|
|Euro
|29,5808
|29,6267
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,0135
|34,1841
|% -0,44
|
|Frank
|30,6529
|30,8376
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1671
|7,2031
|% 0,04
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.937
|11.020
|-62,00
|
|Yarım
|5.473
|5.535
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,00
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 88 kaybederek (% -0.99 ) 7, 829
-
15:51XU100
Endeks 7, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 103, 134.00 milyon TL de
-
15:51KTLEV
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 038, 198 adet işlem
-
15:50IHGZT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 713, 163 adet işlem
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem