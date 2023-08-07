***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.08.2023 10:22
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon unvan değişikliği sebebiyle izahname güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181279
BIST
'
12:027.453
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 52,06
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0227,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0875
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0229,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0033
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:021.680,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.680,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MIPAZ
|28,60
|19.503.285
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.712.885
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.305.324
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|176.620.102
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,20
|556.819.331
|% -7,06
|
|FZLGY
|13,58
|506.439.487
|% -6,92
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|THYAO
|263,40
|7.805.937.607
|% 5,87
|
|KLSER
|52,50
|3.126.057.503
|% 7,89
|
|SASA
|59,90
|2.777.783.284
|% -6,26
|
|SISE
|53,45
|2.215.247.402
|% -2,55
|
|EKGYO
|9,08
|1.962.581.415
|% 2,48
|
|EKGYO
|9,08
|1.962.581.415
|% 2,48
|
|YKBNK
|14,44
|1.014.972.656
|% -0,14
|
|KLSER
|52,50
|3.126.057.503
|% 7,89
|
|ADESE
|1,78
|101.575.137
|% 3,49
|
|ISCTR
|15,94
|913.237.756
|% -0,75
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9973
|27,0026
|% 0,33
|
|Euro
|29,6485
|29,6681
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2601
|34,4319
|% 0,14
|
|Frank
|30,7064
|30,8914
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1754
|7,2114
|% 0,32
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,54
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|-0,35
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem
-
12:14TEZOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 901 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, EKGYO
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 62 artarak (% 0.68 ) 6, 637
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, YAPRK, QNBFL, TETMT, IMASM, OYLUM, GLBMD, MIPAZ, BRKVY, SDTTR