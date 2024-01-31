***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
31.01.2024 23:54
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
2023 Yılı Kredi Kullanımı hakkında bilgi.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 100.000.000 TL % 14,7 04/04/2023 02/04/2026 .
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 150.000.000 TL % 14,7 25/04/2023 02/04/2026 .
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 200.000.000 TL % 14,7 25/05/2023 02/04/2026 .
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 350.000.000 TL % 14,7 01/06/2023 03/04/2026 .
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 84.683.472 TL % 47,25 12/12/2023 09/02/2024 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245921
BIST