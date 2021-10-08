***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 15:56
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu, Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968735
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0879
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0955
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3846
En Düşük
10,2298
18:05506,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,02
|Açılış
|: 506,68
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.376.933
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.587.501
|% 9,59
|
|PAMEL
|51,90
|60.827.603
|% 8,17
|
|AKFGY
|5,85
|13.899.009
|% 7,14
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GESAN
|24,00
|142.924.625
|% -6,90
|
|UMPAS
|1,16
|93.073
|% -5,69
|
|MAREN
|8,68
|339.191.221
|% -4,72
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|ODAS
|1,46
|162.488.618
|% 0,69
|
|GESAN
|24,00
|142.924.625
|% -6,90
|
|PGSUS
|75,45
|133.750.734
|% 0,40
|
|MAREN
|8,68
|339.191.221
|% -4,72
|
|PEKGY
|0,95
|17.050.980
|% 1,06
|
|GWIND
|4,13
|57.459.149
|% 2,23
|
|UNLU
|6,18
|82.691.505
|% 1,64
|
|IHLGM
|0,83
|10.473.079
|% -1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9581
|8,9629
|% 0,99
|
|Euro
|10,3663
|10,3708
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,1819
|12,2430
|% 1,18
|
|Frank
|9,6257
|9,6837
|% 1,21
|
|Riyal
|2,3830
|2,3949
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,18
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM