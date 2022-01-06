***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 16:41
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 12/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989400
BIST
17:432.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4313,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1421
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4315,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2023
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:43792,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,39
|Açılış
|: 792,48
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:43
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.850.334
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.660.321
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|20.403.032
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.423.405
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.440.135
|% -9,97
|
|MARKA
|3,99
|4.124.775
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|AGYO
|3,01
|132.552.438
|% -5,94
|
|THYAO
|24,88
|3.371.523.401
|% 4,10
|
|EREGL
|30,46
|2.451.032.958
|% -1,30
|
|GARAN
|11,49
|2.358.171.855
|% 0,35
|
|SISE
|14,79
|1.949.559.656
|% 2,64
|
|KRDMD
|10,47
|1.677.600.658
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,48
|1.123.457.692
|% -0,85
|
|GARAN
|11,49
|2.358.171.855
|% 0,35
|
|PETKM
|9,43
|1.640.934.348
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,27
|402.621.539
|% -0,87
|
|KRDMD
|10,47
|1.677.600.658
|% 1,65
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7815
|13,8102
|% 1,04
|
|Euro
|15,6120
|15,6672
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,5928
|18,6861
|% 0,78
|
|Frank
|14,9360
|15,0260
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6534
|3,6717
|% 0,78
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-16,33
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|1,83
|
Seans Raporu
17:43
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17:58INDES
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17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, ELITE