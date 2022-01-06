***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 16:45
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Serbest Fon 12/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989403
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
18:0513,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1567
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
18:0515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2542
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
18:05798,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,29
|Açılış
|: 798,15
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|46,56
|1.674.949
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.709.556
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.335.243
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.674.903
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.883.748
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.862.483
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.588.684
|% -9,97
|
|OTTO
|36,70
|830.015
|% -7,51
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|MARKA
|3,96
|4.421.836
|% -6,82
|
|THYAO
|24,88
|3.575.230.965
|% 4,10
|
|EREGL
|30,40
|2.636.741.654
|% -1,49
|
|GARAN
|11,49
|2.509.184.496
|% 0,35
|
|SISE
|14,88
|2.157.429.845
|% 3,26
|
|KRDMD
|10,57
|1.882.955.059
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,49
|1.153.991.124
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.509.184.496
|% 0,35
|
|PETKM
|9,35
|1.762.836.731
|% 5,77
|
|KRDMD
|10,57
|1.882.955.059
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,28
|409.265.157
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8232
|13,8248
|% 1,15
|
|Euro
|15,6197
|15,7191
|% 1,64
|
|Sterlin
|18,7098
|18,8036
|% 1,41
|
|Frank
|15,0509
|15,1416
|% 1,56
|
|Riyal
|3,6831
|3,7016
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
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17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
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17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM