***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 12:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007212
BIST
13:162.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,57
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:1614,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1267
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:1615,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0611
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:16889,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 9,91
|Açılış
|: 888,71
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AVOD
|1,42
|13.593.518
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.113.450
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.685.415
|% 9,95
|
|EGSER
|17,98
|31.049.100
|% 8,64
|
|DOHOL
|2,85
|515.584.362
|% 7,55
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|40.284.817
|% -6,77
|
|EDIP
|3,53
|16.465.727
|% -6,61
|
|DOCO
|1.232,00
|20.184.174
|% -5,70
|
|EDATA
|22,58
|10.673.092
|% -5,21
|
|KRDMD
|13,73
|2.285.912.328
|% 0,88
|
|EREGL
|34,70
|1.597.136.052
|% -1,81
|
|THYAO
|25,30
|1.125.375.619
|% -2,47
|
|ASELS
|24,44
|999.995.959
|% 2,60
|
|KOZAL
|131,40
|930.120.611
|% 1,94
|
|DOHOL
|2,85
|515.584.362
|% 7,55
|
|KRDMD
|13,73
|2.285.912.328
|% 0,88
|
|ODAS
|1,40
|215.961.233
|% 5,26
|
|PETKM
|8,05
|752.016.209
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,64
|295.758.932
|% -0,55
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2394
|14,2409
|% 0,90
|
|Euro
|15,6840
|15,7051
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,8661
|18,9607
|% 0,51
|
|Frank
|15,4193
|15,5121
|% 0,77
|
|Riyal
|3,7807
|3,7997
|% 0,81
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|7,00
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,21
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.866
|6.012
|73,79
|
|Yarım
|2.835
|2.908
|35,70
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,85
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,16
|