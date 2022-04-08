***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 11:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PPN fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017808
BIST
11:362.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:3614,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:3616,0369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0116
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0631
En Düşük
15,9947
11:36916,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,15
|Açılış
|: 916,01
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MZHLD
|34,12
|2.727.622
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.064.786
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.673.361
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.484.844
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.067.362
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,00
|5.279.063
|% -3,55
|
|PSDTC
|29,44
|9.398.722
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|9.398.722
|% -3,54
|
|PSDTC
|29,44
|9.398.722
|% -3,54
|
|GARAN
|13,18
|2.953.862.950
|% 4,52
|
|THYAO
|35,46
|1.057.038.435
|% -0,45
|
|ASELS
|26,56
|948.490.834
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,37
|888.976.351
|% 4,10
|
|PETKM
|9,88
|807.717.446
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,63
|778.167.099
|% 2,73
|
|GARAN
|13,18
|2.953.862.950
|% 4,52
|
|YKBNK
|4,54
|787.533.537
|% 3,42
|
|ODAS
|2,20
|335.453.643
|% 4,27
|
|AKBNK
|8,37
|888.976.351
|% 4,10
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7527
|% 0,11
|
|Euro
|16,0261
|16,0369
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1855
|19,2817
|% -0,09
|
|Frank
|15,7129
|15,8075
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9206
|3,9403
|% 0,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-0,88
|
|Altın Gr.
|916
|916
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|
Seans Raporu
11:36
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11:51AYGAZ
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11:50EPLAS
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11:49ISFIN
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11:48
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11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 28 artarak (% 1.39 ) 2, 134