***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 17:14
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
05/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035882
BIST
17:182.620
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -27,81
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:1817,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3657
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:1818,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4641
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:181.020,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 23,11
|Açılış
|: 1.020,94
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ACSEL
|55,35
|20.733.778
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,62
|479.872.154
|% 9,81
|
|EMKEL
|2,61
|26.602.449
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,88
|248.551.784
|% 7,60
|
|BERA
|12,61
|486.490.457
|% 7,50
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,53
|101.567.172
|% -8,48
|
|TETMT
|242,20
|28.701.610
|% -7,87
|
|OYYAT
|78,65
|82.313.741
|% -7,47
|
|TOASO
|68,45
|1.523.191.984
|% -6,68
|
|THYAO
|48,28
|5.757.178.893
|% -0,37
|
|SISE
|22,64
|3.466.161.749
|% -1,91
|
|SASA
|44,60
|2.402.634.485
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.146.798.084
|% 1,19
|
|EREGL
|35,18
|2.003.753.319
|% 1,38
|
|SEGYO
|1,27
|389.511.125
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,84
|842.864.659
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|586.533.033
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,12
|959.205.365
|% -3,06
|
|YKBNK
|4,78
|921.915.334
|% -2,05
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1052
|17,1199
|% 2,18
|
|Euro
|18,4062
|18,4374
|% 2,58
|
|Sterlin
|21,3956
|21,5029
|% 1,75
|
|Frank
|17,4852
|17,5906
|% 1,92
|
|Riyal
|4,5452
|4,5680
|% 2,07
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,11
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,58
|
Seans Raporu
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